Chi è Jack Teixeira, il “gamer” che ha messo in crisi il Pentagono (Di venerdì 14 aprile 2023) Non è il classico profilo del whistleblower, quello di Jack Teixeira, il 21enne che ha diffuso una serie di documenti riservati del Pentagono che hanno fornito negli ultimi giorni le aperture dei giornali occidentali e procurato più di un mal di pancia a Washington. Membro della Guardia nazionale aerea, Teixeira sembra aver agito per semplice spacconeria, e questo accresce le perplessità sulla capacità del Dipartimento alla Difesa Usa di mantenere i suoi segreti. Il procuratore generale Usa, Merrick Garland, ha identificato ieri in Teixeira, componente della Guardia nazionale aerea del Massachusetts, il presunto diffusore di una serie di documenti secretati. In un breve documento ha comunicato che "agenti dell'FBI hanno preso Teixeira in custodia senza incidenti". Oggi il giovane ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 aprile 2023) Non è il classico profilo del whistleblower, quello di, il 21enne che ha diffuso una serie di documenti riservati delche hanno fornito negli ultimi giorni le aperture dei giornali occidentali e procurato più di un mal di pancia a Washington. Membro della Guardia nazionale aerea,sembra aver agito per semplice spacconeria, e questo accresce le perplessità sulla capacità del Dipartimento alla Difesa Usa di mantenere i suoi segreti. Il procuratore generale Usa, Merrick Garland, ha identificato ieri in, componente della Guardia nazionale aerea del Massachusetts, il presunto diffusore di una serie di documenti secretati. In un breve documento ha comunicato che "agenti dell'FBI hanno presoin custodia senza incidenti". Oggi il giovane ...

