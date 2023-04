Chi è Beatrice Olla | la fidanzata di Raniero Monaco Di Lapio

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 14 aprile 2023)è ladidi, ex concorrente del Grande Fratello e di Amici Celebrities nonché attore e modello. Ballerina, modella e attrice, ancheè coinvolta nel mondo dello spettacolo; i due hanno anche partecipato come coppia al talent show talent show Dance Dance Dance andato in onda su Fox Tv tra il 2016 e 2017. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@e ...