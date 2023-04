Chelsea, Mount verso la cessione: si profila una big della Premier (Di venerdì 14 aprile 2023) La situazione di spogliatoio del Chelsea continua a essere problematica. Dopo aver speso 600 milioni di sterline dal maggio 2022, Todd Boehly... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) La situazione di spogliatoio delcontinua a essere problematica. Dopo aver speso 600 milioni di sterline dal maggio 2022, Todd Boehly...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EuropaCalcio : Il #Chelsea e #Mount ancora insieme: si lavora al rinnovo #europacalcio - Milannews24_com : Mercato Milan, chance dalla Premier per rinforzare il centrocampo - Milannews24_com : Occasione per rafforzare il centrocampo ???? Ecco il nome che arriva dalla Premier League ?? - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, un centrocampista del #Chelsea non rinnova - Danielbluesman : Mount però mi sembra più decisivo a trovare la porta e a mettere palloni cosa che non è joao perché è anche uno che… -