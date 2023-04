Che succede in casa Zenga? “Nicolò non ha voluto Rosalinda per Pasqua a Osimo” (Di venerdì 14 aprile 2023) Pare che Nicolò Zenga non abbia voluto passare la Pasqua con il fratello Andrea e Rosalinda Cannavò. Ne è sicura una follower di Deianira Marzano La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. Una follower le ha segnalato che la coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non sia andata a Osimo per Pasqua a causa del fratello di lui, Nicolò, che da quando stanno insieme non avrebbe voluto condividere neanche un pranzo con loro. Eppure i due fratelli, prima che Andrea andasse a convivere con l’attrice conosciuta al Grande Fratello Vip 5, avevano un ottimo rapporto ed erano inseparabili. Adesso, stando all’indiscrezione, Andrea Zenga si troverebbe a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Pare chenon abbiapassare lacon il fratello Andrea eCannavò. Ne è sicura una follower di Deianira Marzano La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. Una follower le ha segnalato che la coppia formata da AndreaCannavò non sia andata apera causa del fratello di lui,, che da quando stanno insieme non avrebbecondividere neanche un pranzo con loro. Eppure i due fratelli, prima che Andrea andasse a convivere con l’attrice conosciuta al Grande Fratello Vip 5, avevano un ottimo rapporto ed erano inseparabili. Adesso, stando all’indiscrezione, Andreasi troverebbe a ...

