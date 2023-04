Che fine fanno i nostri rifiuti: guida pratica ai termovalorizzatori (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 21 maggio 2012 uno sconosciuto informatico di 39 anni fu eletto a sorpresa sindaco di Parma sconfiggendo il favoritissimo candidato del Pd. Il suo nome era Federico Pizzarotti, la sua bandiera quella del Movimento 5 Stelle. Quella prima vittoria a Parma segnò l’inizio dell’onda grillina, che nei successivi cinque anni avrebbe finito per travolgere l’intero Paese. Decisiva per il clamoroso trionfo di Pizzarotti fu – a detta di tutti i commentatori – la dura battaglia condotta in campagna elettorale contro la prevista realizzazione di un termovalorizzatore nella periferia nord-est della città. La contrarietà del sindaco, tuttavia, non bastò a evitare che l’iter per l’impianto andasse avanti. Il termovalorizzatore di Parma – che per i Cinque Stelle non s’aveva da fare – alla fine fu fatto: inaugurato nel 2014 dalla multiutility Iren, brucia tutt’ora 195mila ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 21 maggio 2012 uno sconosciuto informatico di 39 anni fu eletto a sorpresa sindaco di Parma sconfiggendo il favoritissimo candidato del Pd. Il suo nome era Federico Pizzarotti, la sua bandiera quella del Movimento 5 Stelle. Quella prima vittoria a Parma segnò l’inizio dell’onda grillina, che nei successivi cinque anni avrebbe finito per travolgere l’intero Paese. Decisiva per il clamoroso trionfo di Pizzarotti fu – a detta di tutti i commentatori – la dura battaglia condotta in campagna elettorale contro la prevista realizzazione di un termovalorizzatore nella periferia nord-est della città. La contrarietà del sindaco, tuttavia, non bastò a evitare che l’iter per l’impianto andasse avanti. Il termovalorizzatore di Parma – che per i Cinque Stelle non s’aveva da fare – allafu fatto: inaugurato nel 2014 dalla multiutility Iren, brucia tutt’ora 195mila ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Cioè a fine febbraio #MarcoMengoni racconta di aver girato il video di #DueVite in Sardegna in condizioni meteo non… - SalamidaFabio : Alla fine quello che chiamavano “Terzo Polo” era semplicemente la triste storia di #Calenda che ci mette otto mesi… - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - Silvergio2377 : RT @25O319: Entro fine 2023 l'Italia avrà dato 10 miliardi di euro di contributi all'Ucraina (diretti ed indiretti, cioè tramite UE). La st… - Roberta56439869 : RT @panrobby1: Buon giorno e buon fine settimana a tutti voi..,???????????? “Di certe persone mi piacciono i contorni, il contenuto e quello ch… -