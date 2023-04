Che cos’è la “sindrome della figlia maggiore” e come influenza molte primogenite (Di venerdì 14 aprile 2023) La “sindrome della figlia maggiore” fa riferimento a quel carico emotivo che le figlie maggiori tendono ad assumersi (e sono incoraggiate ad assumersi) in molte famiglie fin dalla giovane età. Dalla cura dei fratelli più piccoli fino all’aiuto nelle faccende quotidiane, le figlie maggiori spesso si fanno carico di un pesante ma invisibile fardello di responsabilità domestica fin dall’infanzia. Spesso si ha la convinzione – radicata nella società – che i figli più grandi dovrebbero comportarsi in modo maturo e che in special modo le ragazze siano “naturalmente” più brave a prendersi cura della famiglia e dei fratellini. Questi presupposti popolari sono così radicati che possono renderci difficile vedere il problema. Su TikTok è recentemente apparso un nuovo hashtag, ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 aprile 2023) La “” fa riferimento a quel carico emotivo che le figlie maggiori tendono ad assumersi (e sono incoraggiate ad assumersi) infamiglie fin dalla giovane età. Dalla cura dei fratelli più piccoli fino all’aiuto nelle faccende quotidiane, le figlie maggiori spesso si fanno carico di un pesante ma invisibile fardello di responsabilità domestica fin dall’infanzia. Spesso si ha la convinzione – radicata nella società – che i figli più grandi dovrebbero comportarsi in modo maturo e che in special modo le ragazze siano “naturalmente” più brave a prendersi curafamiglia e dei fratellini. Questi presupposti popolari sono così radicati che possono renderci difficile vedere il problema. Su TikTok è recentemente apparso un nuovo hashtag, ...

