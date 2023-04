CGIL, CISL e UIL: “Pronti a fare “squadra”, ma Accordo di Programma strada impercorribile” (Di venerdì 14 aprile 2023) L’incontro con il Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci è un punto di partenza che da tempo auspicavamo. Ora da quel punto occorre partire davvero, attraverso un percorso di confronto permanente scevro da ogni fraintendimento e con un progetto di “squadra” che finalmente prenda in seria considerazione i temi della transizione giusta, che riguarda anche i lavoratori e le lavoratrici di questo territorio. Così i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Taranto, Giovanni D’Arcangelo, Gianfranco Solazzo e Pietro Pallini, che martedì hanno incontrato Melucci per fare il punto della situazione su ex ILVA, Transizione, Giochi del Mediterraneo e CIS, ma anche per sollecitare maggiore coinvolgimento territoriale sul fronte delle risorse economiche da spendere nell’ambito del Just Transition Fund e ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 aprile 2023) L’incontro con il Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci è un punto di partenza che da tempo auspicavamo. Ora da quel punto occorre partire davvero, attraverso un percorso di confronto permanente scevro da ogni fraintendimento e con un progetto di “” che finalmente prenda in seria considerazione i temi della transizione giusta, che riguarda anche i lavoratori e le lavoratrici di questo territorio. Così i segretari generali die UIL Taranto, Giovanni D’Arcangelo, Gianfranco Solazzo e Pietro Pallini, che martedì hanno incontrato Melucci peril punto della situazione su ex ILVA, Transizione, Giochi del Mediterraneo e CIS, ma anche per sollecitare maggiore coinvolgimento territoriale sul fronte delle risorse economiche da spendere nell’ambito del Just Transition Fund e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le bra… - CGILModena : ?? PER UNA NUOVA STAGIONE DEL #LAVORO E DEI #DIRITTI Mobilitazione unitaria di ??#CGIL ??#CISL ??#UIL #6maggio a… - TarassFeett : RT @wallstreetita: Oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore per tutto il personale Trenitalia. A proclamarlo unitariamente Filt… - wallstreetita : Oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore per tutto il personale Trenitalia. A proclamarlo unitariamente… -