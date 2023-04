“C’era Antonella, ho avuto paura”. Fiordelisi, non c’è pace neanche al party del GF Vip (Di venerdì 14 aprile 2023) La grande festa del GF Vip 7 ha finalmente preso piede. In realtà Alfonso Signorini, alcuni autori, la produzione e i vipponi si sarebbero dovuti incontrare qualche giorno fa, proprio a ridosso della fine delle riprese. Tuttavia la vicenda di Silvio Berlusconi ha scombinato i piani e tutti hanno dovuto rimandare i festeggiamenti a data da destinarsi. Anzi no, a ieri sera, per dirla tutta. Alla Lanterna, la terrazza esclusiva al centro di Roma progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, si sono dati appuntamento davvero tutti i protagonisti di questo GF Vip 7 appena terminato. Ma c’è un momento in particolare che ha fatto moto discutere, ovvero quando un’autrice (non meglio definita) ha sparlato un po’ di Antonella Fiordalisi. La giovane era presente al super party esclusivo chiaramente con l’immancabile Edoardo Donnamaria. I due sono sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) La grande festa del GF Vip 7 ha finalmente preso piede. In realtà Alfonso Signorini, alcuni autori, la produzione e i vipponi si sarebbero dovuti incontrare qualche giorno fa, proprio a ridosso della fine delle riprese. Tuttavia la vicenda di Silvio Berlusconi ha scombinato i piani e tutti hanno dovuto rimandare i festeggiamenti a data da destinarsi. Anzi no, a ieri sera, per dirla tutta. Alla Lanterna, la terrazza esclusiva al centro di Roma progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, si sono dati appuntamento davvero tutti i protagonisti di questo GF Vip 7 appena terminato. Ma c’è un momento in particolare che ha fatto moto discutere, ovvero quando un’autrice (non meglio definita) ha sparlato un po’ diFiordalisi. La giovane era presente al superesclusivo chiaramente con l’immancabile Edoardo Donnamaria. I due sono sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariannaRicci13 : Una cosa ci tengo a dirla il bacio di tavassi a Nikita è stata la cosa più falsa mai vista, davvero ci credete? Io… - LaFrancisella : @alevale91 @GiudiCar Guarda che i like sono stati messi quando la festa era ormai finita. Se vado nel vostro # inve… - Giusitta1983 : RT @c0mmendad0r: alla festa per il #gfvip si sente in sottofondo un addetta ai lavori che dice: “io ho avuto paura siccome c’era antonella… - theekeeys : RT @c0mmendad0r: alla festa per il #gfvip si sente in sottofondo un addetta ai lavori che dice: “io ho avuto paura siccome c’era antonella… - prelemiiii : RT @federic0x1: io necessito di sapere chi è che alla festa in sottofondo si sente dire “io ho avuto paura siccome c’era antonella che mi g… -