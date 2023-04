Cellino shock a Report | “Bruciai un faldone con iscrizioni con fideiussioni false”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) Parole scottanti quelle di Massimo, attuale presidente del Brescia, ai microfoni della trasmissionecondotta da Sigfrido Ranucci. La prossima puntata del format di Rau Tre tornerà a parlare di Calciopoli a diciassette anni del suo avvenimento, con, ai tempi presidente ad interim della Lega di Serie A, che è stato intervistato in merito.ha rilasciato un’anticipazione sul tema con un’intervista ae lo stesso non è stato tenero, rivelando dei dettagli davvero scioccanti. “Cercavo di tenere la baracca in piedi, stava crollando tutti. Io ero uno dei più giovani Presidenti a organizzare e governare la lega, dovevo pulire tutte le schifezze che c’erano là dentro“. L’episodio incriminato è il seguente: “C’era un contenitore di metallo grosso con tutti cassetti e tutti i ...