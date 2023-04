Ceci est une Swatch

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Se c’è un marchio di orologi che più di altri ha legato il suo nome a quello dell’arte, beh, quello è indiscutibilmente. Nato per risanare l’industria svizzera dell’orologeria, dagli anni Ottanta a oggi, il brand è sinonimo di segnatempo che sono diventati di tutti e per tutti: colorati, divertenti, pop, facili, accessibili. Sin dagli esordi si sono imposti come un modo nuovo e accattivante di esprimere se stessi e la propria personalità, e in quello rimangono ineguagliabili. Tanto che pensarli come semplici orologi suona un po’ riduttivo: «Sono un accessorio nel senso nobile del termine», racconta Carlo Giordanetti, Ceo diArt Peace Hotel, «ma sono soprattutto un qualcosa che racconta di te, antitesi dello status symbol, anche se a un certo punto lo hanno indossato anche De Benedetti e Lapo, dicono veramente chi sei. Non apparenza, ma ...