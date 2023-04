Ceccarini: «Inter, opzionato Grimaldo! Correa? C’è un club inglese» (Di venerdì 14 aprile 2023) Ceccarini si esprime sul mercato dell’Inter parlando sia dei movimenti in entrata che di quelli in uscita. Focus su Grimaldo e Joaquin Correa MERCATO ? Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tmw, aggiorna sui possibili movimenti dell’Inter: «Per la fascia sinistra è rispuntata l’opzione Grimaldo, che anche la Juventus ha messo nel mirino in vista del prossimo anno. L’ex Barcellona ha già tante richieste ma la società nerazzurra è alla finestra. È chiaro che il discorso è legato alla partenza di un altro esterno. Le ultime prestazioni hanno intanto riacceso la luce sul futuro di Romelu Lukaku. La qualità del giocatore non si discute ma è evidente che serve un nuova intesa da trovare con il Chelsea. Prima di affrontare ogni discorso l’Inter dovrà conquistare un posto in Champions ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)si esprime sul mercato dell’parlando sia dei movimenti in entrata che di quelli in uscita. Focus su Grimaldo e JoaquinMERCATO ? Niccolò, nel suo editoriale su Tmw, aggiorna sui possibili movimenti dell’: «Per la fascia sinistra è rispuntata l’opzione Grimaldo, che anche la Juventus ha messo nel mirino in vista del prossimo anno. L’ex Barcellona ha già tante richieste ma la società nerazzurra è alla finestra. È chiaro che il discorso è legato alla partenza di un altro esterno. Le ultime prestazioni hanno intanto riacceso la luce sul futuro di Romelu Lukaku. La qualità del giocatore non si discute ma è evidente che serve un nuova intesa da trovare con il Chelsea. Prima di affrontare ogni discorso l’dovrà conquistare un posto in Champions ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ceccarini: «Inter, opzionato Grimaldo! Correa? C'è un club inglese» - - alonglegs1 : @liidsss Le vostre prime volte a San Siro non possono eguagliare la mia: Inter - Lazio 5 - 2 con gol di Ceccarini e… - internewsit : Ceccarini: «Post-Skriniar, l'Inter guarda in casa Chelsea. Un'ipotesi» - - losqualosaltato : Il mio disgusto in questo momento per il silenzio della società e della dirigenza Inter è al decimo grado della sca… -