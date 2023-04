“C’è una nuova coppia”. Al party del GF Vip 7, la bomba sui due concorrenti insospettabili (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono undici giorni che il GF Vip 7 si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon, eppure, i fandom sul web ancora sono pronti a dar vita a nuove ship. La festa di compleanno di Alfonso Signorini ha riunito ancora una volta il suo cast. Due ex concorrenti sono apparsi più vicini, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Una coppia improbabile quanto vincente per i telespettatori, che, nonostante tutto, hanno ancora mente e cuore sintonizzati sul GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Inizialmente George Ciupilan sembrava interessato a Nikita Pelizon, ma una volta eliminato, a Verissimo, ha svelato del suo debole per Ginevra Lamborghini. nuova coppia al GF Vip 7, il gossip dopo il party Quando il silenzioso e posato George Ciupilan ha rivelato nello studio di Silvia Toffanin di aver nascosto, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono undici giorni che il GF Vip 7 si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon, eppure, i fandom sul web ancora sono pronti a dar vita a nuove ship. La festa di compleanno di Alfonso Signorini ha riunito ancora una volta il suo cast. Due exsono apparsi più vicini, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Unaimprobabile quanto vincente per i telespettatori, che, nonostante tutto, hanno ancora mente e cuore sintonizzati sul GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Inizialmente George Ciupilan sembrava interessato a Nikita Pelizon, ma una volta eliminato, a Verissimo, ha svelato del suo debole per Ginevra Lamborghini.al GF Vip 7, il gossip dopo ilQuando il silenzioso e posato George Ciupilan ha rivelato nello studio di Silvia Toffanin di aver nascosto, ...

