Caterina Balivo, cartoline della vacanza ai Caraibi con la famiglia (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche Caterina Balivo, cena con le amiche per smaltire i panettoni Caterina Balivo sorride felice negli scatti dalla sua vacanza al caldo. 'Solo buone vibrazioni' scrive a commento del reportage ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche, cena con le amiche per smaltire i panettonisorride felice negli scatti dalla suaal caldo. 'Solo buone vibrazioni' scrive a commento del reportage ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Caterina Balivo, in costume senza filtri né Photoshop: 'Finalmente un po' di sana realtà' - VeronicaCa96565 : @caterinabalivo @napolimagazine @apetrazzuolo Caterina balivo il mio mito da 15 anni ?? grazie di esistere mi mandi buonumore - MarcoRo6997 : RT @dea_channel: un doppio scatto della divina Caterina Balivo in vacanza ai Caraibi ?????????????? - bimbaseven : @cristinapanzera @CandidaMorvillo @stanzaselvaggia Ma anche nel programma “Vieni Da Me” ha mentito a Caterina Baliv… - DENUBBIO : RT @dea_channel: un doppio scatto della divina Caterina Balivo in vacanza ai Caraibi ?????????????? -