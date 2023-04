Catasto, torna l’ipotesi della riforma nel Def ma per il ministero «è solo una ricognizione» (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel Def rispunta l’obiettivo di «allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti». Ma il Mef precisa: «Si tratta di una sezione di carattere meramente ricognitorio degli interventi già adottati in passato» Leggi su corriere (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel Def rispunta l’obiettivo di «allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti». Ma il Mef precisa: «Si tratta di una sezione di carattere meramente ricognitorio degli interventi già adottati in passato»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Catasto, torna l’ipotesi della riforma nel Def ma per il ministero «è solo una ricognizione» #corriere #news #2022… - IlCastiga : RT @BMastrotta: Esclusa la questione feroci, ma una cosa in cui la Meloni non abbia fatto dietrofront? Benzina torna ad aumentare, quindi m… - BMastrotta : Esclusa la questione feroci, ma una cosa in cui la Meloni non abbia fatto dietrofront? Benzina torna ad aumentare,… -