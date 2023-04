Caso Orlandi | Pietro lascia il Vaticano dopo 8 ore di colloquio con Diddi | Fatti nomi eccellenti Su Emauela non ci saranno sconti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ascoltato dal procuratoreil fratello della ragazza scomparsa in qualità di "testimone". La legale Sgro: "Spero saltino fuori i dossier". Al vaglio una lettera dell'arcivescovo di Canterbury e la chat di un cardinale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Caso #Orlandi. Il cardinale #Dziwisz: «Farneticanti e criminali le affermazioni su GPII» - La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - TgLa7 : Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, avrebbe parlato dell'audio con il promotore di giustizia Diddi durante il lun… - Frances52496133 : RT @BarbieXanax: L’esorcista del cinema papa è un capolavoro di satira anticlericale per nulla horror. Bambini che dicono: scopami prete, r… - tabarro63 : RT @globalistIT: -

... la verità di Alì Agca Emanuelae le indagini segrete in Vaticano, parla il maestro di musica: "Mi chiesero cosa sapevo sulla scomparsa" Emanuela, la storia della "trattativa tra ......" ma sarebbe più esatto subito dire ignobili insinuazioni " profferite dal signor Pietro... È appena ildi dire che suddette insinuazioni che si vorrebbero all'origine scaturite da ..., l'audio choc che tira in ballo Wojtyla: "La sera usciva e..." 'Si tratta di accuse farneticanti sul conto del Pontefice San Giovanni Paolo II, in connessione all'amara e penosa vicenda ...

Emanuela Orlandi e i gialli collegati, l'ultimo fidanzato di Katy Skerl: «Alla festa era tesa, scappò via. Poi scattò la trappola» Corriere Roma

L’avvocato Laura Sgrò: “A disposizione del Promotore di Giustizia anche per i fatti più scomodi” Roma, 14 apr. Pietro Orlandi “, lo ha ribadito al Promotore, lo ha anche scritto in una memoria che ha ...Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato dal Tribunale vaticano: “È la prima volta” 6 Apr La Camera approva l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ...