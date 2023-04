Caso Orlandi, interviene l’editore vaticano: “Su Wojtyla accuse infamanti” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tornielli: "Da Pietro Orlandi affermazioni senza neanche l'ombra di prove, indizi o testimonianze, nessuno merita di essere diffamato così" Da Pietro Orlandi sono arrivate “accuse infamanti”. A distanza di alcuni giorni dalla trasmissione di La7 ‘di Martedì dove il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa nel nulla 40 anni fa, aveva sostenuto che Wojtyla la sera uscisse in incognito dal vaticano con altri preti “e non andasse di certo per benedire delle case”, scende in campo il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli. “Pensate che cosa sarebbe accaduto se qualcuno fosse andato in televisione ad affermare, sulla base di un ‘sentito dire’ proveniente da una fonte anonima e senza lo straccio di un riscontro o testimonianza anche soltanto di terza mano, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Tornielli: "Da Pietroaffermazioni senza neanche l'ombra di prove, indizi o testimonianze, nessuno merita di essere diffamato così" Da Pietrosono arrivate “”. A distanza di alcuni giorni dalla trasmissione di La7 ‘di Martedì dove il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa nel nulla 40 anni fa, aveva sostenuto chela sera uscisse in incognito dalcon altri preti “e non andasse di certo per benedire delle case”, scende in campo il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli. “Pensate che cosa sarebbe accaduto se qualcuno fosse andato in televisione ad affermare, sulla base di un ‘sentito dire’ proveniente da una fonte anonima e senza lo straccio di un riscontro o testimonianza anche soltanto di terza mano, che ...

