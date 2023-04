Caso Orlandi | interviene l’editore vaticano | “Su Wojtyla accuse infamanti”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Da Pietrosono arrivate “”. A distanza di alcuni giorni dalla trasmissione di La7 ‘di Martedì dove il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa nel nulla 40 anni fa, aveva sostenuto chela sera uscisse in incognito dalcon altri preti “e non andasse di certo per benedire delle case”, scende in campo il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli. “Pensate che cosa sarebbe accaduto se qualcuno fosse andato in televisione ad affermare, sulla base di un ‘sentito dire’ proveniente da una fonte anonima e senza lo straccio di un riscontro o testimonianza anche soltanto di terza mano, che vostro padre o vostro nonno di notte usciva di casa e insieme a qualche ‘compagno di merende’ andava in giro a molestare ragazze minorenni. ...