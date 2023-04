Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaPalumbo00 : RT @LiveSicilia: Caso Giletti, siamo sicuri che dipenda dai soldi al pentito? - misiagentiles : RT @LaNotiziaTweet: Voci d'inchiesta su Giletti. La7 gli dà il benservito ma è pronto il ritorno in Rai. Giallo su un'indagine per il caso… - PaoloX68 : RT @LaNotiziaTweet: Voci d'inchiesta su Giletti. La7 gli dà il benservito ma è pronto il ritorno in Rai. Giallo su un'indagine per il caso… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: La7 ha sospeso #NonelArena,che non andrà più in onda già da domenica prossima.Giletti: “Prendo atto dei 35 collaborator… - carlo112244 : RT @LaNotiziaTweet: Voci d'inchiesta su Giletti. La7 gli dà il benservito ma è pronto il ritorno in Rai. Giallo su un'indagine per il caso… -

, i silenzi assordanti di Cairo e La7 sulla vicenda Massimoè stato sospeso da La7 , 'Non è l'Arena' non andrà più in onda, già a partire da domenica prossima . La decisione così ...La7 sospende Non è l'Arena,: "Perquisizioni in casa mia Falso" Roberto Pavanello 13 Aprile 2023, ilBaiardo e la sospensione di "Non è l'Arena" Da domenica prossima il programma "Non è l'Arena", condotto da Massimo, non sarà più in onda su La7 . E' questa la prima notizia ...

Il caso Giletti: l'inchiesta su Baiardo, il possibile ritorno in Rai Corriere Roma

Lo sottolinea all’Adnkronos Massimo Giletti commentando alcuni resoconti giornalistici sulla sospensione della trasmissione. “In merito all’articolo riportato oggi da La Stampa a firma di Michela ...La sospensione del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena arriva come un fulmine a ciel sereno a La7. Probabilmente il contratto non è stato rinnovato da parte del conduttore e… Leggi ...