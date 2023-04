Caso Galtier, perquisita la sede del Nizza (Di venerdì 14 aprile 2023) In Francia continua ad animarsi di nuovi sviluppi la vicenda legata alle supposte frasi razziste di Christophe Galtier quando era al Nizza, dopo la pubblicazione dell’email di Julien Fournier. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme ha dato il via ad una perquisizione nella sede della società sportiva. L’operazione si muoverebbe sempre nel contesto del Caso Galtier e mirerebbe ad accertare i presunti fatti di: “discriminazione sul lavoro che si riferiscono all’appartenenza a una presunta razza o religione“. Nello specifico l’obiettivo degli inquirenti sembrerebbe essere quello di riuscire a trovare e-mail che potrebbero portare all’incriminazione dell’attuale allenatore del Paris Saint-Germain. Secondo le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) In Francia continua ad animarsi di nuovi sviluppi la vicenda legata alle supposte frasi razziste di Christophequando era al, dopo la pubblicazione dell’email di Julien Fournier. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, il procuratore diXavier Bonhomme ha dato il via ad una perquisizione nelladella società sportiva. L’operazione si muoverebbe sempre nel contesto dele mirerebbe ad accertare i presunti fatti di: “discriminazione sul lavoro che si riferiscono all’appartenenza a una presunta razza o religione“. Nello specifico l’obiettivo degli inquirenti sembrerebbe essere quello di riuscire a trovare e-mail che potrebbero portare all’incriminazione dell’attuale allenatore del Paris Saint-Germain. Secondo le ...

