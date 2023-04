Casini | «Treni al posto degli aerei per le trasferte? Si sceglie l’aereo per motivi di sicurezza» 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 aprile 2023) In occasione della Giornata della Terra del 22 aprile la Serie A parteciperà all’iniziativa del sito Green & Blue per far indossare ai capitani una fascia particolare. In merito a questa petizione, La Repubblica ha intervistato Lorenzo, Presidente della Lega calcio di Serie A, che ha espresso il suo pensiero a riguardo: «È una petizione che condividiamo in pieno. Abbiamo subito accolto questo suggerimento lanciato dai capitani Calabria, Pessina e Berardi e da Alex Del Piero e quindi ci sarà la fascia da capitano che richiamerà i diversi colori delle gradazioni climatiche. Siamo grati alla petizione anche perché la Lega di Serie A è stata scelta dall’Uefa per un progetto pilota che deve portarci a realizzare tutti gli obiettivi di sostenibilità in vista del 2030». Sulla sostenibilità per i trasporti e sulla preferenza deipiuttosto che ...