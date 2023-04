Se ho maidi giocare in serie A A dir la verità sì, ho massimo rispetto per tutte le squadre ma il Real Madrid è il Real Madrid".A difendere Luis De La Fuente hal'ex Capitano del Real Madrid e portiere delle Furie Rosse, Iker. L'estremo difensore spagnolo, sui propri social, si è schierato a favore del nuovo ...Subito dopo la premiazione, Kroos ha infatti scritto su Twitter : "Terzo miglior team in 2021/22, Real Madrid sei felice" Lo stesso deve averl'ex capitano Iker, recentemente ...

Casillas: “Ho pensato di giocare in Italia. Serie A Era diventata un po’ noiosa” ItaSportPress

Intervistato da Diletta Leotta su Dazn, Iker Casillias ha espresso le proprie impressioni sul calcio italiano: "La serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il mi ...A horas del cumplimiento efectivo del mandamiento de desalojo, una tensa calma se vive entre los pocos ocupantes que se hallan en los terrenos ubicados en el barrio Las Heras, donde de las mas de 20 “ ...