Casale, problema nel riscaldamento con lo Spezia. Il 30 aprile l'Inter (Di venerdì 14 aprile 2023) Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha fatto registrare un piccolo problema durante il riscaldamento prima della sfida con lo Spezia secondo Sky Sport. Maurizio Sarri è dovuto correre ai ripari, tra pochi giorni ci sarà la partita con l'Inter. INFORTUNIO – Nicolò Casale avrebbe dovuto giocare la partita con lo Spezia, ma inizierà dalla panchina per un problema fatto registrare durante il riscaldamento secondo quanto riferito da Sky Sport. Maurizio Sarri non ha voluto rischiare ed ha scelto Patric per sostituire il suo gioiello italiano in difesa. Il 30 aprile ci sarà il match di San Siro con l'Inter, la situazione è da monitorare.

