Caruso non tiene il ritmo di Lutsenko: Giro di Sicilia, la sintesi dell'ultima tappa (Di venerdì 14 aprile 2023) La sintesi della quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2023: Lutsenko batte Caruso sull'ultima salita, quella di Scorciavacca, e strappa la maglia rossa di leader a Fisher - ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Laa quarta edeldi2023:battesull'salita, quella di Scorciavacca, e strappa la maglia rossa di leader a Fisher - ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSicilia : Ciclismo: impresa Lutsenko, vince tappa e Giro di Sicilia. Sull'Etna crolla Caruso, Fisher-Black non tiene il ritmo… - ansacalciosport : Ciclismo: impresa Lutsenko, vince tappa e Giro di Sicilia. Sull'Etna crolla Caruso, Fisher-Black non tiene il ritmo… - caruso_gab : @CODEINEGOATT Nah, io sono un caso e basta per esempio (non umano) - caruso_leonardo : RT @Lidia_Undiemi: Non riesco a trovare la versione integrale del PNRR spagnolo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), nei s… - __gio__chan__ : @caruso_gab Calcola che stiamo a sumeru ma non abbiamo ancora parlato con Katheryne ?? -