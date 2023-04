Carte in Campidoglio? Gualtieri si discolpa con ironia: “Era tresette e non scopa” (Di venerdì 14 aprile 2023) La butta sullo scherzo per smorzare le polemiche. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ironizza sul video pubblicato dal sito web ‘Affari italiani' e in cui è sorpreso per pochi secondi mentre gioca a Carte con un'applicazione sul cellulare durante i lavori dell'Assemblea capitolina. A margine di un evento al Santa Maria della Pietà Gualtieri ha spiegato la situazione: «È un breve filmato. Voglio chiarire, era tresette e non era scopa. Era stata una giornata intensa, al mattino avevo fatto un sopralluogo con Matteo Salvini ai cantieri della metropolitana. Poi ho ascoltato due lunghissimi interventi di Virginia Raggi e di Marco Di Stefano. Delle tre cose la più piacevole è stata quella con Salvini - ha scherzato Gualtieri -. Mi dovevo un attimo rilassare». A chi gli ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) La butta sullo scherzo per smorzare le polemiche. Il sindaco di Roma, Roberto, ironizza sul video pubblicato dal sito web ‘Affari italiani' e in cui è sorpreso per pochi secondi mentre gioca acon un'applicazione sul cellulare durante i lavori dell'Assemblea capitolina. A margine di un evento al Santa Maria della Pietàha spiegato la situazione: «È un breve filmato. Voglio chiarire, erae non era. Era stata una giornata intensa, al mattino avevo fatto un sopralluogo con Matteo Salvini ai cantieri della metropolitana. Poi ho ascoltato due lunghissimi interventi di Virginia Raggi e di Marco Di Stefano. Delle tre cose la più piacevole è stata quella con Salvini - ha scherzato-. Mi dovevo un attimo rilassare». A chi gli ...

