Carrello pienissimo con pochi soldi | i consigli di Benedetta Rossi ti fanno risparmiare

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 14 aprile 2023) E’ popolarissima e i suoisono davvero utili pertantia fine mese sulla spesa. Quando andiamo al supermercato vorremmo comprare tutte le cose che ci servono e concederci degli sfizi spendendo poco. Le catene di discount promettono di riempirci ilconma queste promesse spesso sono vane. La crisi economica, l’inflazione e la guerra in Ucraina hanno aumentato i prezzi del cibo. Le bollette, il mutuo e i costi del carburante continuano ad aumentare. Idiper– ilovetrading.itLa Direttiva Europea Case Green richiede circa 60.000 euro per i lavori obbligatori di efficientamento della propria casa. In una situazione di questo genere le ...