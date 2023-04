Carlo Fuortes 'trombato' dalla Rai? Fiorello: 'Vieni a dirigere Teleminkia'. E il manager risponde così (Di venerdì 14 aprile 2023) Fiorello scherza con Carlo Fuortes , attuale ad della Rai , e gli propone un ruolo 'inedito' per il futuro. Ieri lo showman aveva proposto al manager la direzione di Teleminkia, la nuova televisione ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023)scherza con, attuale ad della, e gli propone un ruolo 'inedito' per il futuro. Ieri lo showman aveva proposto alla direzione di, la nuova televisione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grazia_jovi : RT @borraccino_: No, non è un deepfake. È il vero AD Rai Carlo Fuortes che si presta alla gag di Fiorello: 'Caro Fiore, sto ricevendo un sa… - gaetano19762010 : RT @borraccino_: No, non è un deepfake. È il vero AD Rai Carlo Fuortes che si presta alla gag di Fiorello: 'Caro Fiore, sto ricevendo un sa… - damariolorenzo : RT @borraccino_: No, non è un deepfake. È il vero AD Rai Carlo Fuortes che si presta alla gag di Fiorello: 'Caro Fiore, sto ricevendo un sa… -