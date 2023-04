Carburanti, nuovo rialzo per prezzi benzina oggi (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Intervento al rialzo sul prezzo raccomandato della benzina. A muoversi è Eni salendo di 1 centesimo sul carburante. In attesa di recepire l’aumento, le medie dei prezzi praticati alla pompa risultano poco mosse. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno cambiato di nuovo rotta chiudendo in discesa. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osserva prezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 13 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,888 euro/litro (1,887 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,886 e 1,893 euro/litro (no logo 1,886). Il prezzo medio praticato del diesel self resta ancora a 1,773 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Intervento alsul prezzo raccomandato della. A muoversi è Eni salendo di 1 centesimo sul carburante. In attesa di recepire l’aumento, le medie deipraticati alla pompa risultano poco mosse. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno cambiato dirotta chiudendo in discesa. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 13 aprile, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,888 euro/litro (1,887 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,886 e 1,893 euro/litro (no logo 1,886). Il prezzo medio praticato del diesel self resta ancora a 1,773 ...

