Capitale della Cultura e Cinema: quando Bergamo è diventata il set di un film (Di venerdì 14 aprile 2023) È il 1985, Mario Monicelli dirige alcune scene del film ‘Le due vite di Mattia Pascal’ in un casinò. Il protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni, non si trova a Montecarlo, come dichiarato nella storia: quella scalinata e quello scalone sono a San Pellegrino Terme, ambientazione già scelta da Fellini per il suo ‘Giulietta degli spiriti’ del 1965. Fino ad arrivare a ‘Chiamami col tuo nome’ del 2017 di Luca Guadagnino, ambientato tra Clusone, Città Alta e le cascate del Serio. La lista è lunga: almeno 34 pellicole (l’ultima nel 2020, ‘Guida romantica ai posti perduti’) sono state girate a Bergamo e provincia. Con Crespi d’Adda, Bottanuco, Dalmine, Treviglio – giusto per citare alcuni centri – scelti come set. “Non tutti i bergamaschi conoscono l’importanza del nostro territorio per il Cinema, che ha ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 aprile 2023) È il 1985, Mario Monicelli dirige alcune scene del‘Le due vite di Mattia Pascal’ in un casinò. Il protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni, non si trova a Montecarlo, come dichiarato nella storia: quella scalinata e quello scalone sono a San Pellegrino Terme, ambientazione già scelta da Fellini per il suo ‘Giulietta degli spiriti’ del 1965. Fino ad arrivare a ‘Chiamami col tuo nome’ del 2017 di Luca Guadagnino, ambientato tra Clusone, Città Alta e le cascate del Serio. La lista è lunga: almeno 34 pellicole (l’ultima nel 2020, ‘Guida romantica ai posti perduti’) sono state girate ae provincia. Con Crespi d’Adda, Bottanuco, Dalmine, Treviglio – giusto per citare alcuni centri – scelti come set. “Non tutti i bergamaschi conoscono l’importanza del nostro territorio per il, che ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : Al cospetto del mondo della tecnica e del capitale, che non lo vuole più, il cristianesimo si trova a un bivio: o r… - rulajebreal : Oggi le 3 religioni monoteiste per i musulmani cristiani ed ebrei, celebrano simultaneamente: Ramadan, Pasqua & Pa… - Lazio_TV : Disagi oggi per i pendolari del Lazio a causa dello sciopero del personale di Trenitalia. Cancellazioni e ritardi n… - FeldiJr : @lu___01 @acmattiam @farted94 Napoli capoluogo della Campania ed ex Capitale delle Due Sicilie. Milano ad oggi per… - s_minucci : @dantegiumanini @pdnetwork Strano, perché in altre occasioni guarda gli spartiti di musica per chitarra e gli arran… -