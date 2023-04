Caos sciopero dei treni alla stazione Termini, i mezzi non passano e le banchine sono sovraffollate (Di venerdì 14 aprile 2023) Scene da delirio alla stazione Termini, nonostante ci sia pure la limit-zone per entrare alle banchine. Eppure tale area non è servita, almeno oggi, ad alleviare i disagi legati allo sciopero dei treni indetto da trenitalia. Dopotutto, la stessa azienda ferroviaria aveva annunciato le agitazioni dei ferrovieri per la giornata di oggi. Pubblicamente aveva avvertito come si sarebbero creati pesanti disagi, con linee di garanzia che potenzialmente potevano saltare. Caos treni alla stazione Termini, la disperazione dei pendolari Chi pensava in una linea di garanzia per le ore serali, molto probabilmente si dovrà ricredere. Infatti, già dalle 18.30 le banchine della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Scene da delirio, nonostante ci sia pure la limit-zone per entrare alle. Eppure tale area non è servita, almeno oggi, ad alleviare i disagi legati allodeiindetto datalia. Dopotutto, la stessa azienda ferroviaria aveva annunciato le agitazioni dei ferrovieri per la giornata di oggi. Pubblicamente aveva avvertito come si sarebbero creati pesanti disagi, con linee di garanzia che potenzialmente potevano saltare., la disperazione dei pendolari Chi pensava in una linea di garanzia per le ore serali, molto probabilmente si dovrà ricredere. Infatti, già dalle 18.30 ledella ...

