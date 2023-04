Caos in Francia dopo il via libera del Consiglio costituzionale alla riforma delle pensioni (Di venerdì 14 aprile 2023) La Francia è in rivolta. Nel pomeriggio del 14 aprile il Consiglio costituzionale transalpino ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, in particolare all’articolo più contestato, quello che aumenta l’età pensionabile da 62 a 64 anni. A Parigi molte persone sono scese spontaneamente in piazza e non sono mancati scontri con la polizia che ha effettuato cariche a colpi di manganello e arresti. I magistrati della Corte hanno anche respinto la richiesta di 250 parlamentari dell’opposizione francese di indire un referendum di iniziativa condivisa sulla riforma delle pensioni. A questo punto il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, promulgherà la riforma entro 48 ore, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 aprile 2023) Laè in rivolta. Nel pomeriggio del 14 aprile iltransalpino ha dato il viaalle norme essenziali della, in particolare all’articolo più contestato, quello che aumenta l’età pensionabile da 62 a 64 anni. A Parigi molte persone sono scese spontaneamente in piazza e non sono mancati scontri con la polizia che ha effettuato cariche a colpi di manganello e arresti. I magistrati della Corte hanno anche respinto la richiesta di 250 parlamentari dell’opposizione francese di indire un referendum di iniziativa condivisa sulla. A questo punto il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, promulgherà laentro 48 ore, ...

