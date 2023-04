Cannes 76, una selezione tra certezze e qualche sorpresa (Di venerdì 14 aprile 2023) Un’edizione «di rinnovamento» tra «veterani e registi emergenti»: è quello che ha promesso ieri Thierry Frémaux presentando la selezione del prossimo festival di Cannes (16-27 maggio), che come d’abitudine sarà first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 aprile 2023) Un’edizione «di rinnovamento» tra «veterani e registi emergenti»: è quello che ha promesso ieri Thierry Frémaux presentando ladel prossimo festival di(16-27 maggio), che come d’abitudine sarà first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _JessyJ : @Fede80TO Anzi sai per cosa voglia anche manifestare? Per una sua presenza agli Oscar, a Cannes e a Venezia. UN SOGNO FORSE - LaSambruna : Il film ha pur vinto qualcosa a Cannes, nonostante un budget a sputi e cicche. Verso la fine svacca UN FILO. Incred… - GretaSalve : Non vedo l'ora di vedere il nuovo film di Bellocchio 'Rapito' in concorso a Cannes. Una storia davvero intrigante e che cast ?? - gazette_vita : Il Festival di Cannes ha presentato la sua selezione ufficiale. E ci sono tre registi italiani in concorso: Nanni M… - FNW_IT : Etro apre una nuova boutique a Cannes -