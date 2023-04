Campidoglio, Santori (Lega): “Roma è a pezzi, di certo non merita questo sindaco” (Di venerdì 14 aprile 2023) “Un Primo cittadino distratto in un percorso antistress, forse, un eroe del nostro tempo impegnato in una sfida con l’alter ego virtuale per misurarsi in destrezza e intelligenza, chissà, o più miseramente un politico che sottoscrive così l’inadeguatezza al proprio ruolo. Ormai siamo all’indecenza. Nessun rispetto per le istituzioni, e i Romani sono dileggiati. In un video vediamo il sindaco Gualtieri lontano anni luce dai problemi discussi in Aula Giulio Cesare, un uomo qualunque annoiato, che preferisce un click al suo lavoro senza una briciola di pudore nel dimostrarlo a chiunque sia a portata di registrazione. Roma è a pezzi e non merita di avere questo sindaco”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) “Un Primo cittadino distratto in un percorso antistress, forse, un eroe del nostro tempo impegnato in una sfida con l’alter ego virtuale per misurarsi in destrezza e intelligenza, chissà, o più miseramente un politico che sottoscrive così l’inadeguatezza al proprio ruolo. Ormai siamo all’indecenza. Nessun rispetto per le istituzioni, e ini sono dileggiati. In un video vediamo ilGualtieri lontano anni luce dai problemi discussi in Aula Giulio Cesare, un uomo qualunque annoiato, che preferisce un click al suo lavoro senza una briciola di pudore nel dimostrarlo a chiunque sia a portata di registrazione.è ae nondi avere”. Lo dichiara in una nota il capogruppo dellain...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : CAMPIDOGLIO, SANTORI (LEGA): “ROMA È A PEZZI, NON MERITA QUESTO SINDACO” - - ACastellani69 : RT @DottLiberismo: Più di 700 milioni di euro in dieci anni, almeno 72 milioni all'anno: è questo il costo delle occupazioni abusive che gr… - DottLiberismo : Più di 700 milioni di euro in dieci anni, almeno 72 milioni all'anno: è questo il costo delle occupazioni abusive c… - LuigiPiccarozzi : RT @FabrizioSantori: PERSONALE, SANTORI (LEGA): “DISASTRO CAMPIDOGLIO, AL MUNICIPIO VIII UFFICI CHIUSI E CERTIFICATI NEGATI” - LuigiPiccarozzi : RT @FabrizioSantori: Campidoglio, Fabrizio Santori: “disastro, uffici chiusi e certificati negati” -