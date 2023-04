CampaniAlleva | la grande fiera zootecnica a Benevento è un grande successo sin dall’inaugurazione

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutisi è rivelato un granancor prima che quest’oggi venisse tagliato il nastro della sua inaugurazione. Laesposizionee non solo, apertasi quest’oggi nello stabilimento Cecas nella zona industriale alle porte del capoluogo sannita sul versante nord, con chiusura prevista per domenica, era già piena di visitatori curiosi, giovanissimi e giovani delle scolaresche, ma anche di addetti ai lavori, quando Davide Minicozzi, presidente degli allevatori campani e molisani, circondato da tutte le autorità civili, militari e religiose die provincia, ha tagliato formalmente e simbolicamente il nastro di apertura della. Solo il meteo si è rivelato avverso ad una ...

ArrivaExpo 2023 a Benevento, la piùfiera zootecnica del Sud che si terrà dal 14 al 16 aprile presso il Cecas Consorzio Agroalimentare Sannita in contrada Olivola. Si tratta di ...... presidente dell'associazione Allevatori Campania e Molise in vista diExpo. Dopo due ... presso il Cesas di Benevento, che si presenta come la piùfiera zootecnica del Sud e si ...... seicento animali, centoquaranta razze sono solo alcuni dei numeri di '' Expo2023, in ... presidente dell'associazione Allevatori Campania Molise che ha organizzato l'evento - ma un...

I cecatielli di Paupisi saranno degustati anche nel corso del grande evento Campanialleva Expo 2023 in programma dal 14 al 16 aprile prossimi presso la Cecas di Benevento. "Abbiamo accolto subito ...