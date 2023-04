Campania | infuria il maltempo | scatta allerta meteo per il weekend

(Di venerdì 14 aprile 2023) Non accenna a placarsi il. Dopo la violenta grandinata di oggi, venerdì 14 aprile, la Protezione Civile ha emanato unaper piogge e temporali valido su tutta ladalle 6 di domani mattina, sabato 15 aprile fino alle 6 di domenica 16 aprile.gialla inper sabato 15 aprile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Mentrela battaglia ultras nel cuore di Napoli, sono stati regolarmente aperti i tornelli ... Trenitalia, in accordo con Regionee Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani ...Nel frattempo,subito la polemica con i governatori già divisi . E la Lega, in particolare, ... Afferma il governatore dellaDe Luca. "Vedremo quali decisioni - spiega - assumerà il ...Nel frattempo,subito la polemica con i governatori già divisi. E la Lega, in particolare, ... Afferma il governatore dellaDe Luca. " Vedremo quali decisioni - spiega - assumerà il ...