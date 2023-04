Cammini | La Via degli Dei

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 14 aprile 2023) La ViaDèi. Un nome singolare che incuriosisce. Si può pensare che questo sia un cammino per pellegrini ad hoc, religiosi, o persone che ricercano una particolare spiritualità. In realtà gli “dèi” presi in considerazione sono i monti attraversati durante il cammino che riportano nomi di alcune divinità. Tra loro ci sono Monte Venere, Monte Adone e Monte Luario. Cammino delizioso, a quanto pare attraversato anche dagli antichi romani poiché ci si ritrova, ad un certo punto, sulla Flaminia militare.Tradizionalmente si parte da Bologna per arrivare a Firenze. Io però l’ho fatta al contrario, perché non avevo mai visto Bologna. Volevo prendermi un paio di giorni in più per visitare la città a fine cammino. Onestamente parlando, dopo averlo fatto credo che da Bologna a Firenze sia migliore in fatto di pendenze – chi lo farà se ne accorgerà! Informazioni di ...