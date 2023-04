Camilli (Unindustria), ‘Premio Film Impresa per far conoscere i valori dell’impresa’ (Di venerdì 14 aprile 2023) "Lavoreremo per dare una continuità a questa iniziativa" “Il nostro obiettivo è quello di far conoscere meglio il mondo dell’Impresa. Il rapporto che c’è tra l’imprenditore, il manager, i propri dipendenti, con il territorio nel quale operano e con l’ambiente”. Lo ha detto il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, durante la prima edizione del Premio Film Impresa svoltasi alla Casa del Cinema di Roma il 12 e 13 aprile. “L’idea è quella di far conoscere i valori dell’Impresa, la responsabilità, l’impegno, il sacrificio, il rischio, la competenza, il merito, anche per migliorare come viene percepita dalla società e dal mondo politico – ha proseguito – Sono stati due giorni intensi che hanno riscosso successo. Lavoreremo per dare una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) "Lavoreremo per dare una continuità a questa iniziativa" “Il nostro obiettivo è quello di farmeglio il mondo dell’. Il rapporto che c’è tra l’imprenditore, il manager, i propri dipendenti, con il territorio nel quale operano e con l’ambiente”. Lo ha detto il Presidente diAngelo, durante la prima edizione del Premiosvoltasi alla Casa del Cinema di Roma il 12 e 13 aprile. “L’idea è quella di fardell’, la responsabilità, l’impegno, il sacrificio, il rischio, la competenza, il merito, anche per migliorare come viene percepita dalla società e dal mondo politico – ha proseguito – Sono stati due giorni intensi che hanno riscosso successo. Lavoreremo per dare una ...

