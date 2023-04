(Di venerdì 14 aprile 2023) Una prestazioneed il primo punto è in cascina. Ingiocabile per gran parte deltranne qualche piccolissima sbavatura: "Houn belmolto soddisfatta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camila_healing : RT @annatrieste: Che ce ne fotte che non abbiamo giocato bene. Eravamo morti. MORTI. E siamo risorti. A Gesù Cristo quando è risorto han… -

Una prestazione solida ed il primo punto è in cascina. Ingiocabile per gran parte del match tranne qualche piccolissima sbavatura: "Houn bel match e sono stata solida: sono molto soddisfatta. Ho servito molto bene e sono stata sempre aggressiva. Fa parte del mio tennis che per qualche punto vado via. E' stata una settimana ...Insomma,hada, senza quindi soffermarsi a contare gli errori che ha richiesto il suo gioco . Ben 28, contro i 25 colpi vincenti. Schmiedlova ha sbagliato due volte in meno di ...'No, haitroppo bene tu', la risposta. Sarà lo scandinavo a giocare contro il vincente di ... 6 - 2 4 - 2 e servizio contro Schmiedlova 16.01 -Giorgi ha preso un break di vantaggio nel ...

Camila: “Ho giocato un bel match e sono stata solida” SuperTennis

Una prestazione solida ed il primo punto è in cascina. Ingiocabile per gran parte del match tranne qualche piccolissima sbavatura: “Ho giocato un bel match e sono stata solida: sono molto soddisfatta.Insomma, Camila ha giocato da… Camila, senza quindi soffermarsi a contare gli errori che ha richiesto il suo gioco. Ben 28, contro i 25 colpi vincenti. Schmiedlova ha sbagliato due volte in meno di ...