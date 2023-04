Calhanoglu, per il rientro in Inter-Monza vale una frase fatta (Di venerdì 14 aprile 2023) Hakan Calhanoglu sta recuperando dal problema all’inguine rimediato in Nazionale. E stanno salendo le sue chances di tornare in campo in Inter-Monza (sabato alle 20.45). Ma il focus, per lui e per la squadra, è un altro. rientro VICINO – Hakan Calhanoglu sta scaldando i motori. Il turco non vede l’ora di tornare in campo a lottare assieme ai compagni, e Inter-Monza potrebbe essere l’occasione buona. Oggi si è allenato in gruppo, e Simone Inzaghi sta valutando di portarlo in panchina nell’anticipo serale di sabato. Il numero 20 è stato uno dei migliori in stagione per l’Inter, soprattutto nel colmare la lunga assenza di Marcelo Brozovic. E lui in primis non vede l’ora di tornare a fornire il suo contributo. Tuttavia, è necessario un ragionamento più ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Hakansta recuperando dal problema all’inguine rimediato in Nazionale. E stanno salendo le sue chances di tornare in campo in(sabato alle 20.45). Ma il focus, per lui e per la squadra, è un altro.VICINO – Hakansta scaldando i motori. Il turco non vede l’ora di tornare in campo a lottare assieme ai compagni, epotrebbe essere l’occasione buona. Oggi si è allenato in gruppo, e Simone Inzaghi sta valutando di portarlo in panchina nell’anticipo serale di sabato. Il numero 20 è stato uno dei migliori in stagione per l’, soprattutto nel colmare la lunga assenza di Marcelo Brozovic. E lui in primis non vede l’ora di tornare a fornire il suo contributo. Tuttavia, è necessario un ragionamento più ...

