Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 14 aprile, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky (Di venerdì 14 aprile 2023) oggi, venerdì 14 aprile, a partire dalle ore 18.30, inizia un nuovo turno di Serie A, la 30esima giornata, mentre stiamo ancora smaltendo la sbornia delle tante partite europee che hanno interessato le squadre italiane. Alle 18.30 allo Stadio "Zini" di Cremona va in scena la squadra di Ballardini contro l'Empoli di Paolo Zanetti. La Cremonese oggi ha un sogno, oltre che una flebile speranza. Grazie alla vittoria del "Ferraris" contro la Sampdoria, non solo l'ha sorpassata in classifica, posizionandosi al penultimo posto, ma può almeno provare a colmare i dieci punti di distanza dallo Spezia quart'ultimo. È un'impresa ai limiti dell'irreale, ma tentare non nuoce e bisogna chiaramente iniziare da questa partita contro l'Empoli che non ha più tanto da chiedere a questo campionato. Alle 20.45 poi, proprio ...

