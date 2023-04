Calendario semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Calendario completo delle semifinali dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviati i combattuti quarti di finale, tutti conclusi a gara-5 ad eccezione della serie di Trento, le quattro formazioni rimaste si sfidano per rimanere in corsa per il titolo. Le semifinali, come i quarti, si svolgono al meglio delle cinque partite: la prima squadra a vincere tre incontri accede alla finale. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per ogni turno, ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilcompleto delledeiScudetto delladimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviati i combattuti quarti di finale, tutti conclusi a gara-5 ad eccezione della serie di Trento, le quattro formazioni rimaste si sfidano per rimanere in corsa per il titolo. Le, come i quarti, si svolgono al meglio delle cinque partite: la prima squadra a vincere tre incontri accede alla finale. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming sulla piattaformaballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per ogni turno, ...

