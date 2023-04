Calendario scolastico 2023/24 provincia Trento: inizio lezioni 11 settembre, una settimana di vacanza per Carnevale (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella seduta di oggi la Giunta provinciale di Trento ha approvato il Calendario scolastico del prossimo anno. Nelle istituzioni scolastiche trentine le lezioni avranno inizio lunedì 11 settembre 2023 e si concluderanno martedì 11 giugno 2024, mentre per le scuole dell’infanzia le attività didattiche inizieranno lunedì 4 settembre 2023 e termineranno mercoledì 31 luglio 2024. Lo fa sapere l'Ufficio scolastico di Trento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella seduta di oggi la Giuntale diha approvato ildel prossimo anno. Nelle istituzioni scolastiche trentine leavrannolunedì 11e si concluderanno martedì 11 giugno 2024, mentre per le scuole dell’infanzia le attività didattiche inizieranno lunedì 4e termineranno mercoledì 31 luglio 2024. Lo fa sapere l'Ufficiodi. L'articolo .

