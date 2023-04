Calendario Campionati Italiani nuoto 2023 oggi | orari 14 aprile | programma | tv | streaming | big in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023), venerdì 14, si svolgerà a Riccione la seconda giornata deiNazionali assoluti di. La rassegna nazionale metterà in palio i titoli nelle singole gare, ma anche la qualificazione ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), che si terranno dal 23 al 30 luglio. La Federha infatti fissato dei limiti cronometrici da rispettare al fine di ottenere il pass per la competizione iridata. Ancheimpegnati alcuni big delitaliano. Doppio impegno per Thomas Ceccon, iscritto solo nei 100 dorso dopo la rinuncia ai 50 farfalla,in cui dovrà cominciare la sua marcia nella difesa del titolo iridato dello scorso anno a Budapest. In corsia anche Nicolò Martinenghi nella suaprediletta, i 100 rana. La ...