(Di venerdì 14 aprile 2023) di Carlo. Il progetto di partito unico è fallito. Non è una questione personale né di “cattivi caratteri”. Metterla in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Calenda: 'Ripartiamo da Azione'. - FItaliasulserio : RT @ultimora_pol: Maria Elena #Boschi: 'È un progetto a cui abbiamo creduto sino alla fine e abbiamo provato a insistere fino alle ultimiss… - salvospampinato : RT @eniolucherini: C’era la speranza di un partito della ragione, della democrazia, della libertà, dell’integrazione europea e dell’efficie… - 1511maxi : RT @ultimora_pol: Maria Elena #Boschi: 'È un progetto a cui abbiamo creduto sino alla fine e abbiamo provato a insistere fino alle ultimiss… - ultimora_pol : Maria Elena #Boschi: 'È un progetto a cui abbiamo creduto sino alla fine e abbiamo provato a insistere fino alle ul… -

da qui, per l'Italia'. Lo scrive su Twitter Carlo, leader di Azione.'Anche per questo continuo a non capire la scelta sciagurata di Carlodi rompere ogni ... Majorino e la sfida impossibile per il Pirellone (nonostante il voto di Sala) 'ora da qui, ...da chi ha la forza popolare per un cambiamento vero. Il 26 febbraio con Stefano ... Una bella accozzaglia, come vorrebbe il governo dell'Emilia Romagna, che metta insiemee Grillo, ...

Terzo Polo, Calenda: “Nulla di fatto, così il partito unico non nasce” Sky Tg24

La capogruppo renziana in Senato: “Non avrà riflessi sul voto nei comuni di Camogli e Sarzana e nella giunta di Genova” ...La legge del contrappasso: in Parlamento dovranno sopportarsi per evitare di perdere 2,5 milioni di euro e le cariche che spettano ai gruppi di Camera e ...