Calenda e Lilli Gruber | battibecco a Otto e mezzo | “Sono cinque minuti che cerco di risponderle” | VIDEO

(Di venerdì 14 aprile 2023) Mentre il progetto di un partito unico del Terzo Polo, la fusione tra Italia Viva ed Azione di cui i due leader – Matteo Renzi e Carlo– parlavano da tempo, naufraga ancor prima di nascere, quest’ultimo litiga con. Ospite nella celebre trasmissione di La7, l’ex ministro dello Sviluppo economico è subito stato messo in difficoltà dalla giornalista, che ha esordito la puntata in questo modo: “Il Terzo Polo si è sciolto, il partito unico con Renzi non ci sarà. Non ha il dubbio che la colpa sia sua? Forse troppo litigioso?”.ha più volte fatto notare adi star aggirando le domande che gli stava ponendo, mentre il leader di Aziona dal suo canto si lamentava del fatto che non gli venisse concessa – a suo avviso – la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Domenic21557410 : 'Starò in silenzio ad ascoltarla'. È scontro fra Calenda e Lilli Gruber - LuciaDiMartin18 : RT @TgLa7: A @OttoemezzoTW il battibecco tra @CarloCalenda e Lilli Gruber - Ultron65 : RT @tempoweb: #Calenda e #Gruber, duello a nervi tesi. 'Non mi fa parlare', 'mandiamo il servizio' VIDEO #14aprile #iltempoquotidiano #otto… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: A @OttoemezzoTW il battibecco tra @CarloCalenda e Lilli Gruber - TgLa7 : A @OttoemezzoTW il battibecco tra @CarloCalenda e Lilli Gruber -

Nervi più che tesi dopo il naufragio del Terzo polo: Carlo Calenda, leader di Azione, arriva in studio da Lilli Gruber già piuttosto agitato e basta una frecciata della conduttrice per farlo scattare. A Otto e mezzo, programma in onda su La7, va in scena un ...

