Calciopoli | rivelazioni di Report a 17 anni di distanza dallo scandalo nel calcio italiano Sull’inchiesta plusvalenza la Juventus rischia ancora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : 17 anni dopo Calciopoli #Report mostrerà rivelazioni inedite dei protagonisti di quella storia. E poi il tesoro di… - reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo: 17 anni dopo Calciopoli l’inchiesta che ha coinvolto la Juve e sconvolto il calcio it… - ilnapolionline : Report anticipa la prossima puntata: 'Intercettazioni esclusive e rivelazioni dei protagonisti di Calciopoli', Juve… - Anjuna_Box : @CorSport ?? Divertente vedere il titolone sulle 'Rivelazioni inedite su Calciopoli' ed un titolino, sotto Cristina… - Pall_Gonfiato : Rivelazioni inedite su #Calciopoli nella puntata di #Report di lunedì 17 aprile -

Juventus,su: il programma di Rai 3 Report ha annunciato importanti dettagli che verranno raccontati nel corso della L'articolo Juventus,: ledi Report. Attacco di ...5 'Nel caso, per carità, non favorite la Juve!' Siamo ancora lì, ao Farsopoli (scegliete voi). Non si scandalizzò nessuno quando la massima autorità ...rilanciano in loop nuove, ...Così, su Twitter, l'account ufficiale della trasmissione ha presentato i temi al centro della prossima puntata: "17 anni dopoReport mostreràinedite dei protagonisti di quella ...

Calciopoli, rivelazioni di Report a 17 anni di distanza dallo scandalo ... LA NOTIZIA

È in programma lunedì 17 aprile il nuovo episodio di Report su Calciopoli, che andrà in onda su Rai 3 dalle 21:20. “Intercettazioni esclusive e rivelazioni dei protagonisti che raccontano una verità ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...