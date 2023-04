Calciomercato Napoli, Spalletti trema: Osimhen sogna il Bayern Monaco (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la batosta incassata allo Stadio Diego Armando Maradona, è arrivata anche la cocente sconfitta per il Napoli contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finali di Champions League: a decidere la sfida è stata una rete di Ismael Bennacer. Le brutte notizie per Luciano Spalletti riguardano anche Zambo Anguissa e Kim Min-Jae, i quali non saranno presenti per squalifica nel match di ritorno. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Nella gara del Meazza il Napoli ha dovuto fare a meno anche di Victor Osimhen, la cui presenza resta in dubbio anche per il ritorno. Il centravanti nigeriano sta disputando una stagione brillante, tanto da aver attirato su di sé l’attenzione di alcune big europee in vista della sessione estiva di Calciomercato. ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la batosta incassata allo Stadio Diego Armando Maradona, è arrivata anche la cocente sconfitta per ilcontro il Milan nella gara di andata dei quarti di finali di Champions League: a decidere la sfida è stata una rete di Ismael Bennacer. Le brutte notizie per Lucianoriguardano anche Zambo Anguissa e Kim Min-Jae, i quali non saranno presenti per squalifica nel match di ritorno. Luciano, allenatore del@livephotosport Nella gara del Meazza ilha dovuto fare a meno anche di Victor, la cui presenza resta in dubbio anche per il ritorno. Il centravanti nigeriano sta disputando una stagione brillante, tanto da aver attirato su di sé l’attenzione di alcune big europee in vista della sessione estiva di. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAROMA24 : ?Conferme dall'entourage per #Aouar all'#ASRoma ??Un mese per decidere ??In corsa anche il #Napoli e altre squadre… - cmdotcom : Napolimania: lasciamolo illudere il bel Paolo (#Maldini). Se il #Napoli fa il #Napoli non ce ne è per nessuno… - sportli26181512 : Ce l'ho con... Spalletti e i soliti autogol di aprile: la protesta contro i tifosi del Napoli è molto pericolosa: A… - cmdotcom : Ce l'ho con... #Spalletti e i soliti autogol di aprile: la protesta contro i tifosi del #Napoli è molto pericolosa… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Nel trappolone di Pioli. Farà in tempo Spalletti a trovare le contromisure? #Milan #Napoli #MilanNapoli #UCL #uefachampionsle… -