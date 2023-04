Calciomercato Napoli, il vero affare di Giuntoli è costato 500 mila €. Un titolarissimo va via a costo zero? (Di venerdì 14 aprile 2023) In casa Napoli si pensa già al mercato estivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole avviare un ciclo vincente e per farlo è necessario iniziare a programmare con largo anticipo così da non rimanere impreparati nei prossimi mesi. Uno dei calciatori che rischia di lasciare Napoli è il centrocampista Tanguy Ndombele. Il giocatore, attualmente, è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) In casasi pensa già al mercato estivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole avviare un ciclo vincente e per farlo è necessario iniziare a programmare con largo anticipo così da non rimanere impreparati nei prossimi mesi. Uno dei calciatori che rischia di lasciareè il centrocampista Tanguy Ndombele. Il giocatore, attualmente, è L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Napolimania: lasciamolo illudere il bel Paolo (#Maldini). Se il #Napoli fa il #Napoli non ce ne è per nessuno… - milansette : Napoli, la minaccia di Spalletti e il rischio sciopero del tifo col Milan: cosa sta succedendo… - milansette : Sabatini a CM: 'L'assenza di Osimhen, gli errori di Maldini e un arbitro insicuro: cosa ci ha lasciato Milan-Napoli… - NapoliFCNews : Sarri vuole Zielinski, lo ha chiesto a Lotito in caso di addio di un big: i dettagli #Napoli #SSCNapoli… - Ftbnews24 : #Calciomercato Napoli, Spalletti trema: Osimhen sogna il Bayern Monaco #Calciomercato, Napoli, Calciomercato Napoli… -