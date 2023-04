Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: pronti due colpi per Spalletti (Di venerdì 14 aprile 2023) Una stagione straordinaria quella disputata fino a questo momento dal Napoli. Una squadra che sta facendo vedere a tutto il mondo il suo valore, ma che si è persa nelle due partite disputate contro il Milan di Pioli. Infatti gli uomini di Spalletti sono caduti sia in Serie A che in Champions League, ma questo nulla toglie ad un’annata degna di nota. Nel mentre Giuntoli si starebbe muovendo sul Calciomercato per rinforzare la rosa. SCOPRI IL PRIMO NOME>>> L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) Una stagione straordinaria quella disputata fino a questo momento dal. Una squadra che sta facendo vedere a tutto il mondo il suo valore, ma che si è persa nelle due partite disputate contro il Milan di Pioli. Infatti gli uomini disono caduti sia in Serie A che in Champions League, ma questo nulla toglie ad un’annata degna di nota. Nel mentresi starebbe muovendo sulper rinforzare la rosa. SCOPRI IL PRIMO NOME>>> L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Napolimania: lasciamolo illudere il bel Paolo (#Maldini). Se il #Napoli fa il #Napoli non ce ne è per nessuno… - severo_michele : RT @cmdotcom: Furia #DeLaurentiis con #Ceferin. La #Uefa boccia Kovacs, l'arbitro di #Milan-#Napoli: non arbitrerà più in stagione https://… - sportli26181512 : TMW - Milan, non solo il rinnovo di Giroud. Balogun è un obiettivo per l'attacco: Il Milan è in attesa della firma… - enti_ande : RT @cmdotcom: Furia #DeLaurentiis con #Ceferin. La #Uefa boccia Kovacs, l'arbitro di #Milan-#Napoli: non arbitrerà più in stagione https://… - severo_michele : RT @cmdotcom: De Laurentiis su Milan-Napoli: 'Noi siamo contro la Uefa, questo è il calcio' -