Calciomercato Napoli | cercasi portiere | Giuntoli guarda in casa Empoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) Finiti i quarti di finale di andata di tutte le competizione europee, la Serie A è pronta a tornare protagonista in questo fine settimana. Ildi Luciano Spalletti, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Milan in Champions League per 1-0, è attesa dall’incontrolingo contro l’Hellas Verona. Una vittoria per i partenopei sarebbe fondamentale in quanto avvicinerebbe ancor di più la la squadra campana allo Scudetto che manca ormai da tanto tempo. Alex Meret,del@livephotosport Mentre la stagione si avvia verso il rush finale, iniziano i primi movimenti per quanto rila sessione estiva di. Ilnella prossima finestra, deve stare molto attenta all’assalto delle big per i suoi gioielli in particolare per Victor ...

Ilcerca i tre punti che varrebbero un altro piccolo passo verso lo scudetto, in attesa del ritorno di Champions proprio contro il Milan: al 'Maradona', contro il Verona in piena zona ...Privo di Osimhen e Simeone, fermi per infortunio, ildovrà aggrapparsi alla propria stella Kvicha Kvaratskhelia, il cui gol è visto a 2,75, mentre per gli ospiti una rete di Adolfo Gaich, ...In vista degli impegni in Champions League, il mister del, Luciano Spalletti, probabilmente opterà per un piccolo turnover per avere i giocatori più importanti al meglio per la partita contro ...

L’attaccante dopo essere rimasto ai box nelle ultime due settimane a causa di un infortunio subito con la propria nazionale è ormai pronto a tornare in campo con la maglia azzurra. Il calciatore è com ...Il Napoli sarebbe alla ricerca di un portiere in vista del prossimo calciomercato: Giuntoli guarda in casa Empoli Finiti i quarti di finale di andata di tutte le competizione europee, la Serie A è ...