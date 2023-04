Calcio, tensioni col tifo: scorta a De Laurentiis (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – scorta per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras. Nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per il presidente del Napoli, Aurelio De. Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito allecon una parte degli ultras. Nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan isi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

